¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥¨¥Ô¥½ー¥É¡ÈONE¡É¡Ù¤Ç´®Ç½¤¹¤ë¡È¿·Íö¡É¡¡»×¤ï¤º¥Õ¥¡¥ó¤âÓ¹¤ëÀÚ¤ÊÎÉ¤¤Ì¾ºî
¡¡2026Ç¯¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤¬ÊüÁ÷30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ê¿À®¤Î·îÍË¡¢¤½¤·¤ÆÎáÏÂ¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚÍË¤ÎÌë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶áÇ¯¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÎÌÌ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¤È¸À¤¨¤ëËÜºî¡£¤½¤ó¤Ê¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¡È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢2»þ´Ö¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥¨¥Ô¥½ー¥É¡ÈONE¡É ¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¾ÃµÄå¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥¨¥Ô¥½ー¥ÉONE¡Ù¡Ë¤À¡£
»²¹Í¡§¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ù¤Ç³ú¤ßÄù¤á¤ëÂç¿Í¤Î¥É¥é¥Þ¡¡½ôÉú¹âÌÀ¤Î¡È»ÄÁü¡É¤¬ÀÚ¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1ÏÃ¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー»¦¿Í»ö·ï¡×¤ò¼´¤Ë¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿³¥¸¶°¥¤äÎëÌÚ±à»Ò¡¢µþ¶Ë¿¿¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¡¢¸å¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ö¹©Æ£¿·°ì¿åÂ²´Û»ö·ï¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¢ÌÓÍøÍö¤Î¶õ¼êÂç²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¤Ç¹â¹»À¸ÃµÄå¤Î¹©Æ£¿·°ì¤¬¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÃË¤ËÌô¤ò°û¤Þ¤µ¤ì¡¢ÂÎ¤¬½Ì¤ó¤Ç»Ò¶¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤«¤éÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÆ±»Î¤Î´Ø·¸À¤Ï´ðËÜÅª¤Ë²óÁÛ¥·ー¥ó¤ÇÆùÉÕ¤±¤µ¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÃÇÊÒÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò»þ·ÏÎó¤Ç·Ò¤®¡¢ÃÏÂ³¤¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ë¡È¤Á¤ã¤ó¤È¡É¿¨¤ì¤ë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´Ñ¤ä¤¹¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â´ò¤·¤¤»Å³Ý¤±¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥Ë¥áÂè1ÏÃ¤ÎËÁÆ¬¤¬¡¢Ì¡²è¤ÎÂè1ÏÃ¡ÖÊ¿À®¤Î¥Ûー¥à¥º¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÍÎ´Û¤Ç¤Î»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¡¦À¥±©ÂºÆÁ¤ò»Ø¤µ¤¹°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥¯¥¨¥ó¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø¥¨¥Ô¥½ー¥ÉONE¡Ù¤Ç¤Ï¸¶ºî¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿±à»Ò¤Î²È¤ÇÀè¤ËÀ¥±©¤È½Ð²ñ¤¦¾ìÌÌ¤Ê¤É¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¸¶ºî¤Ç¥¦¥©¥Ã¥«¤¬²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¼è°ú¤ÎºÝ¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢·ý½ÆÌ©Í¢¤Î¾Úµò¤È¤Ê¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¥Í¥¬¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢¤½¤Î¥Í¥¬¤ò»öÁ°¤Ë¥¦¥©¥Ã¥«¤¬Â¾¤ÎÁÈ¿¥¤Î¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¥Ðー¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¥·ー¥ó¤âÄÉ²Ã¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Í¥¬¤òÅÏ¤·¤¿ÃË¤Ë¡ÖXYZ¡×¡Ê¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡Ë¤È¤¤¤¦¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¥¸¥ó¤¬Áª¤Ó¡¢¤½¤ÎÃË¤¬¼Â¤ÏNOC¡ÊNon Official Cover¡¿¥¹¥Ñ¥¤¡Ë¤Ç¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¯¤À¤ê¤â¡¢¹õ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¶²¤í¤·¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¹¥¤¤À¡Ê¤½¤Î¸å¤ËÂç¤¤ÊÃË¤¬2¿Í¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤Ë¾è¤ë³¨¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤âÌÌÇò¤¤¡Ë¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÌÌÇò¤¤ÉôÊ¬¤äÌ¥ÎÏ¤òµó¤²¤À¤¹¤È¥¥ê¤¬¤Ê¤¤ËÜºî¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ÀÄ»³¹ä¾»¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Î¼´¡Ä¡Ä¡È¥é¥Ö¥³¥á¡ÉÍ×ÁÇ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
¡¦¡È¿·Íö¡É¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½µã¤±¤ë¡Ø¥¨¥Ô¥½ー¥ÉONE¡Ù
¡¡ËÜºî¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¡Ö¹©Æ£¿·°ì¡×¤È¤¤¤¦¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡ÈÉÔºß¤Î¼ç¿Í¸ø¡É¤Î¼ÂÂ¸¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤ÎËÜÊÔ¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬¿¨¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ï¡Ö¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥Ê¥ó¤¬¿·°ì¤ËÌá¤ë¤È¤¤Ï¤¤¤Ä¤â°ì½Ö¤À¤±¡£¤·¤«¤·¡Ø¥¨¥Ô¥½ー¥ÉONE¡Ù¤Ç¤ÏÅù¿ÈÂç¤Î¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤¬¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Ç¾Ð¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÁÇ¤ÎÈà¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¹©Æ£¿·°ì¤ÎÆ·¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤ëÌÓÍøÍö¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤êÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥³¥Ê¥ó¤È¤·¤Æ¸«¾å¤²¤ë¡ÖÍö»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÐÅù¤ÊÌÜÀþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Èà½÷¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£2¿Í¤¬¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥é¥ó¥É¤òË¬¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢·à¾ìÈÇÂè4ºî¡ØÆ·¤ÎÃæ¤Î°Å»¦¼Ô¡Ù¤Ç¡¢µ²±ÁÓ¼º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Íö¤ò¥³¥Ê¥ó¤¬¼é¤êÈ´¤¯½ÅÍ×¤ÊÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÊ®¿å¹¾ì¤¬ÅÐ¾ì¡£Íö¤Î²óÁÛ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿½Ö´Ö¤¬¡¢Èà¤é¤Î¡È¤¤¤Þ¡É¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡Ì¤Íè¤Çµ¯¤¤ëÌ¿¤¬¤±¤ÎÆ¨Áö·à¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢º£¤Ï¤¿¤ÀÌµ¼Ùµ¤¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë2¿Í¡£¤½¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤¿¤ë¤ä¡£¤½¤³¤Ë½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥Çー¥È¥·ー¥ó¤òÁÕ¤Ç¤ëZARD¤Î¡Ö±¿Ì¿¤Î¥ëー¥ì¥Ã¥È²ö¤·¤Æ¡×¡£²Î»ì¤È±ÇÁü¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¡¢2¿Í¤Î±¿Ì¿¤Î»õ¼Ö¤¬Âç¤¤¯¶¸¤¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¤³¤Î±é½Ð¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï½èÍý¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¸å¤Î¹©Æ£¿·°ì¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë±¿Ì¿¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿É¤¯´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡Ø¥¨¥Ô¥½ー¥ÉONE¡Ù¡£¿·°ì¤Î¡Ö¤¹¤°Ìá¤ë¤«¤é¡¢Àè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ±³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤éÈà¤ÎÇØÃæ¤òÉÔ°Â¤²¤Ë¸«¤Ä¤á¡¢¡Ö¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¡×Í½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤ëÍö¤ÎÉÔ°Â¤²¤ÊÉ½¾ð......¡£¿·Íö¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤È¤·¤ÆºÇ¹â½ãÅÙ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤Ë¤½¤ì¤¬¡Ö¿·°ì¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤ÎÆü¾ï¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë»Ä¹ó¤µ¤âÀ¨¤Þ¤¸¤¤¡£2¿Í¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÌá¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤Î½Å¤ß¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê»Ä¹ó¤µ¤Ë½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー»¦¿Í»ö·ï¡×¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ß¿¼¤¯¡¢Âè1ÏÃ¤Ë¤·¤Æ·ìÈôË÷¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Èô¤Ó»¶¤ë»¦¿Í»ö·ï¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬°¦¤·¤¿ÃË¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿½÷À¤Ë¤è¤ëÈáÎø¤ÎÁÛ¤¤¤¬Æ°µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÈÈ¹Ô¤¬Ë½¤«¤ì¡¢¿¿Áê¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤éÎÞ¤òÎ®¤¹ÈÈ¿Í¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Íö¤ÏÎÞ¤òÎ®¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Èà½÷¤¬Ã¯¤«¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤ä¡¢Îø¤ÎÄË¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1ÏÃ¤Î»ö·ï¤ÎÆ°µ¡¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¥É¥í¥É¥í¤È¤·¤¿°¦Áþ·à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÄË¤ß¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤ÆÎÞ¤¹¤ëÍö¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë»ö·ï¤ÎÃË½÷¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿·°ì¤ÈÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Å¸³«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊª¸ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ß¥¹¥Æ¥êー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤òÁÛ¤¦¡È´¶¾ð¡É¤äÎø°¦Í×ÁÇ¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡Ê¤à¤·¤í¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡ËÂçÀÚ¤ËÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ÀÄ»³¹ä¾»¤Î¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¨¥Ô¥½ー¥ÉONE¡Ù¤ÏÃ±¤Ê¤ëÂè1ÏÃ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£30Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¿ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢Íö¤¬¿·°ì¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀÚ¤Ê¤¤¥×¥í¥íー¥°¤Ê¤Î¤À¡£¥ß¥¹¥Æ¥êー¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀÄ»³ÀèÀ¸¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¿¿¿ñ¡¢¿·°ì¤ÈÍö¤Îå«¤Î¸¶ÅÀ¤òËÜºî¤Ç´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¥¢¥Ê¥¤¥¹¡Ë