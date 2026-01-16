ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¹¹ðÅã¡×¡¡1Ç¯¤Ç47²¯±ß¡È¹Ó²Ô¤®¡É¡Ä¾å¤êµÍ¤á¤¿No.1¤ÎºÂ¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×
¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼20¼ÒÄ¶¡Ä¿ô»ú¤¬¼¨¤¹°µÅÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÉû¼ýÆþ¤ÇÀ¤³¦1°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSportico¡×¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤ËÊó¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Éû¼ýÆþ¤Ï1²¯¥É¥ë¡ÊÌó158²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ìîµå³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Á´¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤âÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¿ô»ú¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¾Î»¿¤È³åºÓ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÆüËÜ¹Ò¶õ¡¢¥»¥¤¥³¡¼¡¢¥³¡¼¥»¡¼¡¢°ËÆ£±à¡¢À¾Àî¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¹ñÆâ³°20¼Ò°Ê¾å¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¶¥µ»¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿±Æ¶ÁÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹¹ð²ÁÃÍ¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éû¼ýÆþÉôÌç¤Ç¤Ï¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤ä¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Éû¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ï¥ì¥Ö¥í¥ó¤Î8000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó126²¯±ß¡Ë¡¢3°Ì¤Ï¥á¥Ã¥·¤Î7000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó110²¯±ß¡Ë¡£µå³¦¤Ç¤Ï¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó11²¯±ß¡Ë¤ÇÊÂ¤Ó¡¢ÂçÃ«¤ÎÆÍ½Ð¤Ö¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£°ìÊý¡¢10Ç¯7²¯¥É¥ë·ÀÌó¤Î97¡ó¤¬¸åÊ§¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¤ò´Þ¤á¤¿2025Ç¯¤ÎÁí¼ýÆþ¤ÏÁ´ÂÎ8°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ô»ú¤¬¼¨¤¹°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÉÔ¾Í»ö¤òÁ´¤¯µ¯¤³¤·¤½¤¦¤ËÌµ¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢´ë¶È¤Ï¹¹ð¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤À¤í¤¦¡×¡Ö´ë¶È¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇ®¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¹¹ðÅã¡×¡Ö°Û¼¡¸µ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¨¤¤ÆüËÜ¿Í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤â¤¦½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÆ±¼Ò¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤ÎÉû¼ýÆþ¤Ï7000Ëü¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó47²¯6000Ëü±ß¡Ë¤âÁý²Ã¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë