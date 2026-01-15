25ºÐÆüËÜ¿Í¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó2Éô¤Ø¡ÖÈ¯É½¤Ïº¹¤·Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥¯¥é¥Ö»Ë¾å2¿ÍÌÜ¡Ä¸½ÃÏ´üÂÔ¡Ö¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¡×
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍFWµÜÂåÂçÀ»¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó2Éô¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹°ÜÀÒ¤¬¶á¤Å¤¯
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó2Éô¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤¬¡¢J1¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWµÜÂåÂçÀ»¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥«¥Ê¥ê¥¢½ôÅç¤ÎÍÎÏ»æ¡ÖCanarias7¡×¤¬¡Ö¸ò¾Ä¤Ï´û¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÀÒÈ¯É½¤Ï´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó2Éô¤Ç¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Î2°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¡£1¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î1ÉôÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æºòµ¨J1¤Ç34»î¹ç11ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢ºòÇ¯7·î¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ËÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÈÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò»ý¤ÄËüÇ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×¤ÈµÜÂå¤Î¼ÂÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ö¸ò¾Ä¤Ï´û¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤ÏÌ¤Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î°ÜÀÒÈ¯É½¤Ï´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢µÜÂå¤Î°ÜÀÒ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿²ÃÆþ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï2¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾Ò²ð¡£¡Ö2007-08¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆ±¤¸¤¯2Éô¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Ê¡ÅÄ·òÆó¤ËÂ³¤¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡×¤È¤Ê¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¤Ï1·î9Æü¤ÎÇØÈÖ¹æ·èÄê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¡¢µÜÂå¤Îµî½¢¤ò³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¸ò¾Ä¡¦½àÈ÷¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à³èÆ°¤«¤éÎ¥Ã¦Ãæ¤Ë¤Ä¤·èÄê¼¡ÂèÅÁ¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¥ê¡¼¥°ÀïÆó·åÆÀÅÀ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÃÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë