¡ÚAI³èÍÑÅ¾¿¦½Ñ¡ÛÀ¸À®AI¤òÁê¼ê¤ËÌÌÀÜÂÐºö¤ò¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©
¡Ö¼ºÇÔ¤Ç¤¤ëÌÌÀÜÎý½¬¡×¤¬¼«¿®¤òÀ¸¤à――¡£¥Û¥ê¥¨¥â¥óAI³Ø¹»³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎCTO¡¦·§ß·½¨Æ»¤¬²òÀâ¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡ÖAI³èÍÑÅ¾¿¦½Ñ¡×¡£
¡ÊÏ¢ºÜ3²ó¤Î3²óÌÜ¡Ë
Ê¸¡§ ¥Û¥ê¥¨¥â¥óAI³Ø¹»³ô¼°²ñ¼Ò CTO ·§ß·½¨Æ»
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡§AI¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤Ç¤¤ëÎý½¬¾ì¡×
ÌÌÀÜ¤¬¶ì¼ê¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶ÛÄ¥¤·¤ÆÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¦¤Þ¤¯À°Íý¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÁÛÄê³°¤Î¼ÁÌä¤Ç¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤³¤½³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢À¸À®AI¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖAIÌÌÀÜÎý½¬¡×¤Ç¤¹¡£
AI¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÎý½¬¤Ç¤¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÃ¯¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤è¤ê¡¢AI¤Ï´¶¾ðÅª¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼«Ê¬¤Î¼õ¤±Åú¤¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ChatGPT¤Ê¤É¤ÎÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÌÌÀÜÎÏ¤ò¹â¤á¤ë3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÌÌÀÜ¤¬ÉÔ°Â¤ÊÊý¤³¤½¡¢ ¡Ö¼ºÇÔ¤Ç¤¤ëÎý½¬¾ì¡× ¤È¤·¤ÆAI¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡ÛAI¤ò¡ÖÌÌÀÜ´±¡×¤Ë¤¹¤ë´ðËÜ¥×¥í¥ó¥×¥È
¤Þ¤º¤ÏAI¤ËÌÌÀÜ´±Ìò¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢ÌÏµ¼ÌÌÀÜ¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡ÖÌÌÀÜ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÎý½¬¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï »öÁ°¤ÎÀßÄê ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢§¥×¥í¥ó¥×¥ÈÎã
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ Á°Äó¾ðÊó¡Ê»ÖË¾Àè¡¦¿¦¼ï¡¦·ÐÎò¡Ë¤ÈÉ¾²Á´ÑÅÀ ¤òAI¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÁÌäÆâÍÆ¤ä¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÀºÅÙ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÌÀÜ´±¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀßÄê¤ò¹©É×¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¸·¤·¤á¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÌÌÀÜ´±¡×¤ä¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¿Í»öÃ´Åö¼Ô¡×¤È»Ø¼¨¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îý½¬¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢AI¤Ë¡Ö²þÁ±ÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍê¤à¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤ÏÃ¤ÎÌ·½â¤äÀâÆÀÎÏ¤Î¼å¤¤ÉôÊ¬¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¼ÁÌä¤È²óÅú¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡ÖÌÌÀÜÂÐºö¥Îー¥È¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÌÌÀÜÎý½¬¤òÃ¯¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤·¡Ö°ì¿Í¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡ÖÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢AI¤¬¤½¤ÎÊÉ¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë±Û¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡Û²»À¼¥âー¥É¤Ç¡ÖÏÃ¤¹ÎÏ¡×¤òÃÃ¤¨¤ë
ÌÌÀÜ¤ÇºÇ¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¸ý¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
Ê¸¾Ï¤Ç¤ÏÀ°Íý¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¼¤Ë¤¹¤ë¤ÈÅÓÃ¼¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦--¡£¤³¤ì¤ÏÇ¾¤Î¡Ö½ÐÎÏ¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¡×¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ChatGPT¤Ê¤É¤Î ²»À¼¥âー¥É ¤Ç¤¹¡£
AI¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ¼¤Ç²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÌÌÀÜ¤Ë¶á¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£AI¤¬¼«Æ°¤ÇÊ¸»úµ¯¤³¤·¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤·Êý¤òµÒ´ÑÅª¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤âÍøÅÀ¤Ç¤¹¡£
²»À¼¥âー¥É¤À¤È¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬ÆþÎÏ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÆþÎÏ¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢²»À¼¥âー¥É¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾ÜºÙ¤Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò»È¤Ã¤¿²»À¼²ñÏÃ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÏ¿²»¡¦µÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸ìÈø¤¬Û£Ëæ¤ÇÃÇÄêÎÏ¤¬¤Ê¤¤ ÀâÌÀ¤¬²ó¤ê¤¯¤É¤¤ ¡Ö¤¨¤Ã¤È¡×¡Ö¤½¤Î¡×¤Ê¤É¤Î¤Ä¤Ê¤®¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¤
¤³¤¦¤·¤¿ÊÊ¤Ï¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ê¤«¤Ê¤«²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£AI¤òÁê¼ê¤Ë·«¤êÊÖ¤·ÏÃ¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Á³¤È¥Æ¥ó¥Ý¤ä¸ì×Ã¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ChatGPT¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤äµÙ·ÆÃæ¤Ë¤âµ¤·Ú¤ËÎý½¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö1Æü10Ê¬¤À¤±AIÌÌÀÜ¤ò¤¹¤ë¡×½¬´·¤òÂ³¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢É½¸½¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬Áý¤¨¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡Û¡ÖµÕÌÌÀÜ¡×¤Ç¼«Ê¬¤Î»×¹Í¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë
ÌÌÀÜÎý½¬¤È¤¤¤¦¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¼ÁÌä¤µ¤ì¤ëÂ¦¡×¤Ð¤«¤ê¤òÁÛÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢À¸À®AI¤ò»È¤¨¤Ð ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¤òÌÌÀÜ¤Ë½Ð¤¹¡× ¤È¤¤¤¦µÕ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²áµî¤Î¿¦Ì³ÆâÍÆ¤ä»ÖË¾ÍýÍ³¤òAI¤Ë¶¦Í¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°ÍÍê¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥×¥í¥ó¥×¥ÈÎã
¤¹¤ë¤ÈAI¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¡Ö²¾ÁÛ¤Î¤¢¤Ê¤¿¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²óÅú¤òÆÉ¤à¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»ÖË¾Æ°µ¡¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÌÀ³Î¤«¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¤¬½Ð¤·¤¿²óÅú¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÀ°Íý¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢ ÌÌÀÜ´±¤ÎÎ©¾ì¤Ë²ó¤ë¤³¤È ¤Ç¤¹¡£
AI¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬±þÊç¼Ô¡¢»ä¤ÏÌÌÀÜ´±¡×¤ÈÀßÄê¤·¡¢¼ÁÌä¤ò¹Í¤¨¤ÆÅê¤²¤«¤±¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤¬¤É¤ó¤Ê»ëÅÀ¤Ç±þÊç¼Ô¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÂÎ´¶¤Ç¤¡¢¼ÁÌä¤Î°Õ¿Þ¤òÍý²ò¤¹¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÌÀÜÂÐºö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¹½Â¤Åª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¡×Îý½¬¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
AI¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ä¼å¤ß¤òµÒ´ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Åú¤¨Êý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¹Í¤¨Êý¤½¤Î¤â¤Î¡×¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤¬¤Ä¤¯¤ë¡Ö¼«Ê¬ÀìÍÑ¤ÎÌÌÀÜ¥Îー¥È¡×
AIÌÌÀÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Îý½¬¤ÎµÏ¿¤¬¤¹¤Ù¤Æ»Ä¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Í¤È¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Î´¶¿¨¤·¤«»Ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢AI¤Ê¤é²ñÏÃ¥í¥°¤òÃßÀÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢AI¤ËÈæ³ÓÊ¬ÀÏ¤ò°ÍÍê¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖÁ°²ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²óÅú¤Î¶ñÂÎÀ¤¬Áý¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Î°ì´ÓÀ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë À®Ä¹¤Î²Ä»ë²½ ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¶ì¼ê¼ÁÌä¥ê¥¹¥È¤ò¼«Æ°À¸À®¤·¤¿¤ê¡¢²óÅú¤Î¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤ÆAI¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÌÌÀÜ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡×¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢AI¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿·Ð¸³¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö»ÖË¾Æ°µ¡¡×¡Ö¼«¸ÊPR¡×¡ÖµÕ¼ÁÌä¡×¤Ê¤É¤Î¥Æー¥ÞÊÌ¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«ÊÖ¤»¤ë¼«Ê¬ÀìÍÑ¤Î¶µºà¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÌÀÜÄ¾Á°¤Ë¸«ÊÖ¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡¢Æ¬¤ÎÀ°Íý¤¬¿Ê¤ß¡¢¼«Á³¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¤ï¤ê¤Ë
ÌÌÀÜ¤Ï¡¢»öÁ°½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¾ì¡×¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¡¢Ã¯¤Ë¤â±óÎ¸¤»¤º»î¤»¤ë¡£¤½¤Î°Â¿´´¶¤³¤½¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÌÌÀÜ¤Ç¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£
AI¤Ï¡ÖÅú¤¨¤ò¶µ¤¨¤ëÀèÀ¸¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¶À¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¼Áö¼Ô¡×¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤òAI¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¡¢È¿±þ¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é½¤Àµ¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢ÌÌÀÜ¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤¿¸ÀÍÕ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¡×¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¿®¤È¤Ï¡¢Îý½¬¤ÎÎÌ¤È¼Á¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸À®AI¤Ï¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¸úÎ¨Åª¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤âº£Æü¤«¤é¡¢AI¤òÌÌÀÜÎý½¬¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¤Ã¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯ÌÌÀÜ¤ÇÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¢¥×¥ê³«È¯²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯¤Ë¥³¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë½é´ü¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ»²²è¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï ANYCOLOR ¤Ç¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Ë½¾»ö¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÃ´Åö¡£2020Ç¯¡¢¹ÓÌÚ¸ÆóÏº¤È¶¦¤Ë¥Æ¥ì¥ïー¥¯¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤òÁÏ¶È¤·CTO¤Ë½¢Ç¤¡£2024Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£¥Û¥ê¥¨¥â¥ó AI ³Ø¹»¤Î CTO ¤È¤·¤ÆÀ¸À® AI ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶È³¦¤´¤È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¡ØChatGPT¤È³Ø¤ÖPythonÆþÌç¡Ù¤ÏAmazon¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢µ»½Ñ´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿¡ØËÙ¹¾µ®Ê¸¤ÎChatGPTÂçÁ´¡Ù¤âÁ´¹ñ½ñÅ¹¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤ë¡£