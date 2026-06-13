物価高が長引くなか、老後資金への不安を抱える高齢者は少なくありません。一方で子ども世帯を助けたいという思いや孫への愛情から始まった支出が、気づかないうちに家計を圧迫するケースもみられます。娘夫婦から援助を求められたことは一度もないにもかかわらず、「かわいい孫のため」にお金を使い続けた70代夫婦。誰も悪くないはずだった家族関係に生まれた小さな違和感を追いました。5歳の孫「おじいちゃん、これ欲しい」大型