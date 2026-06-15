二宮和也（42）が15日、Xを更新し「今日は、、、、雨か。」とつづった。15日は、5月31日をもって26年半の活動を終了した嵐が同日に開催したラストライブの配信と、ファンクラブが終了を迎えると、ファンの間から惜しむ声が出ている。その中の、二宮の投稿に「今日は嵐の配信とかグッズ販売とかいろいろ最後の日だからねお空も泣いちゃうよね」「そっちは雨なんだね嵐が過ぎ去ったら虹が見えるのかなぁ忘れないよ忘れないか