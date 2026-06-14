電車内では、咳やくしゃみをめぐるトラブルやストレスがたびたび話題になる。日本民営鉄道協会が発表した2025年度の「駅と電車内の迷惑行為ランキング」では、「周囲に配慮せず咳やくしゃみをする」が1位となった。インフルエンザや感染症への警戒感が続く中、車内での体調不良に敏感になる人も少なくないようだ。都内在住の高橋圭太さん（仮名・30代）は数か月前、通勤電車の中で複雑な感情を抱いたという。インフルエンザ流行中