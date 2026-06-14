「革ジャン」ことNVIDIAのジェンスン・ファンCEOは6月1日、台湾・台北で開いたNVIDIA GTC（GPU Technology Conference）Taipeiで、次世代AIサーバー「Vera Rubin（ヴェラ・ルービン）」の全貌を明らかにした。ファンCEOは「AIは、自ら考え、CADやブラウザー、データベースなどのツールを使いこなし、仕事を完結させる『自律型エージェント』が実用段階に突入した」と話す。それを実現するAIサーバーがVera Rubin。エージェントAI