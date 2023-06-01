12日（日本時間）に開幕したサッカーW杯「FIFAワールドカップ2026」。世界一を決める戦いの火蓋が切られたなか、日本代表は15日5時、オランダとのグループリーグ初戦に臨む。本稿では、スマートフォンなどでの視聴方法をご紹介する。 各社プレスリリースより引用 ネット配信 ストリーミングサービスでの配信はDAZNとNHK ONEで行われる。 全104試合をライブ配