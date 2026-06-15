お天気アプリ「ウェザーニューズ」が全国2万人に実施した調査で、天気や気圧の変化で体の不調が現れる「天気痛」の自覚症状がある人は全体の7割近くに上り、5人にひとりが梅雨の時期に頭痛などが悪化しているそう。俳優の的場浩司さんも20代からこの時期に不調があり、「現場で座り込んだこともある」といいます。天気痛の実態を伺いました。 【写真】リーゼントで「気合いは半端ない」高校時代の的場浩司さん