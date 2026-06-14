スポーツ専門のビデオオンデマンドサービス・DAZNのサッカープランをめぐり、SNSで非難の声が集まっている。 現在開催されている「FIFAワールドカップ2026」。日本代表は15日（日本時間）のオランダ戦が初戦となる。 関連記事：サッカーW杯チケット高騰で安い席でも約6万円以上に需要に応じて価格変動するダイナミックプライシング導入が原因か 一方、このW杯はDAZNが全試合独占ライブ配信