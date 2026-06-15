60年以上の長い歴史を持つ、TBSで日曜午後９時から放送する連続ドラマ枠『日曜劇場』。これまで同枠からは数多くの話題作やヒット作が送り出され、近年は“ドラマ界の頂点”に君臨する枠と言っても過言ではないだろう。特に2000年代中盤からラブコメディ路線から重厚なテイストに変容を遂げていき、2013年に放送された堺雅人主演の『半沢直樹』は最終回の視聴率が42.2％（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）という驚異的な数