自宅やカラオケ店で女性を殺害した罪に問われている男の裁判員裁判が始まり、男は起訴内容を認めました。 【写真を見る】自宅の浴槽に沈める カラオケ店で包丁で刺す 女性2人を殺害した罪 28歳男の初公判 検察側｢完全責任能力あった｣ 弁護側｢善悪の判断能力低下｣ 男は起訴内容認める 名古屋地裁 起訴状などによりますと、元風俗店経営の曾我春暉被告（28）は2023年12月、名古屋市中区の自宅マンションで同居していた長野汐里さん