押収されたカメラ高松北警察署（5月26日撮影） 高松市の公衆浴場内の女性脱衣所やスポーツ施設の女子トイレなどで盗撮した疑いで、高松市の会社員の男(25)が15日、性的姿態等撮影や児童ポルノ禁止法違反などの疑いで再逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年11月6日午後6時35分ごろ～午後7時ごろまでの間、高松市の公衆浴場内の女性脱衣所に侵入し、動画撮影状態にした携帯電話機を差し向け、女性1人