テーマパークの待ち時間やレジャーシーンなどで、「ちょっと座りたいけれど座る場所がない……」と困ってしまうことも。長時間外で過ごすお出かけのときは、コンパクトなチェアがあると便利かも。【3COINS（スリーコインズ）】で見つけた「折りたたみチェア」は、持ち歩きやすい大きさやスムーズな開閉など、使いやすさにこだわっているのが魅力。今回は、「持っててよかった！」となりそうな