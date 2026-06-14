「アルパと筝のハーモニーがとても美しかったです」【写真】イギリスのリーズ大学留学中に親しくなった男性とカフェで過ごす佳子さま秋篠宮ご夫妻と次女の佳子さま、それに長男の悠仁さまは5月3日、東京都足立区の東京芸術センター天空劇場に足を運んで、南米パラグアイの伝統楽器、アルパ（パラグアイ・ハープ）と日本の筝による演奏やパラグアイの民族舞踊などを鑑賞した。そして、佳子さまは冒頭のような感想を述べていた。佳