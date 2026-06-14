『トールマン』『ゴーストランドの惨劇』のパスカル・ロジェ監督が手掛ける伝説のカルトホラー『マーターズ』(08)が4Kデジタルリマスターされ、８月14日(金)より公開されることが決定した。日本での上映が世界最速となる。監禁・虐待・拷問といった凄惨な描写を含む本作は、公開当時賛否両論を巻き起こしたが、物語の奥行きや緻密な画面構成、その意味を考え込まずにはいられない結末が相まって、次第に熱狂的なファンを獲得してい