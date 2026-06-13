気持ちが高ぶって元『ジャングルポケット』斉藤慎二被告（43）が厳しい状況に置かれている。同被告は女性Ａさんに対する不同意わいせつ、不同意性交等の罪に問われており、６月２日の第５回公判では被告人質問が行われた。事件は’24年７月、東京・新宿区に駐車中のロケバス内で起きた。初対面だった女性Ａさんの胸を触ったり、口腔性交した疑いが持たれている。黒のスーツ姿で法廷に現れた斉藤被告はＡさんの第一印象について「ず