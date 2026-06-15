「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）後半４４分にヘディングシュートを放った小川航基は鎌田大地に逆ギレされたことを明かし、ミックスゾーンが爆笑に包まれた。報道陣から「鎌田選手からは何か言われました？」と問われると「逆ギレされましたね」とまさかの回答。笑みを浮かべながら「俺のゴールなのに、お前が喜びすぎるから俺のゴールじゃないみたいになっただろって。そんな