サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦（米国・ダラス、１４日＝日本時間１５日）、日本対オランダ戦は０―０で前半を終えた。ハーフタイム時には、ＮＨＫやＤＡＺＮの中継に日本代表の森保一監督が登場し、前半の試合を「前半は押される時間も長かったが、選手たちはしっかり粘り強く戦ってくれて、前半の後半から攻撃のチャンスも増えてきた。後半は得点チャンスを作れるように良い守備から良い攻撃をさらにクオリティーを