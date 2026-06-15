かつてフジで放送かつてフジテレビで放送されていた人気ドラマ「警部補 古畑任三郎」が、6月1日からNetflixで配信されて話題だ。SNSでは、ドラマの見どころや魅力について思い入れたっぷりに語る人が続出している。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】信じられない美男子！20代の頃の田村正和さん三谷幸喜が脚本を手がけ、田村正和が主演を務めたこの作品は、当時から高い人気を誇っていたが、いま見返してもその