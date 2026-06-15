秋田県内の女性の自宅に侵入してカメラを設置し盗撮したとして、秋田東署は15日、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）や建造物侵入などの疑いで、林野庁職員室木直樹容疑者（35）＝千葉市＝を逮捕した。署は女性と容疑者の関係性を明らかにしていない。逮捕容疑は昨年7〜9月ごろ、複数回にわたり県内の女性宅に侵入し、小型カメラを設置して動画を撮影した疑い。林野庁によると、容疑者は昨年4月から秋田市の東北森林管理局で企画