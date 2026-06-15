赤い羽根共同募金」などを運営する北海道共同募金会は、およそ１億８０００万円が使途不明になっていると発表しました。会計責任者の男性事務局長が着服していた疑いがあり、刑事告訴を検討しているということです。使途不明になっているのは、北海道共同募金会が「赤い羽根共同募金」などで集めた寄付金、およそ１億８０００万円です。寄付金は会計責任者の５０代の男性事務局長が１人で管理していて、札幌国税局が２０２６年２