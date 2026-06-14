映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 最終章』（今冬公開）のキービジュアルが解禁された。キービジュアルでは、「ときめきはいつまでも――行こう！虹の未来（さき）へ」というキャッチコピーと共に、前へと歩みを進める12名のスクールアイドルたちと、その背中を見つめる高咲侑の姿が描かれている。【動画】朝香果林・中須かすみのダンス衣装！公開された『ニジガク』映像さらに、『第1章』『第2章