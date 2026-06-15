サッカー日本代表MF中村敬斗（25＝Sランス）が15日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の初戦・オランダ戦を終えて自身のインスタグラムを更新。英語での投稿にチームメートからイジリが続々と寄せられた。中村は1点を追う後半12分に日本勢大会1号となる右足の同点ゴール。左サイドを抜け出したMF久保建英からパスを受けると内に切れ込み、ファーへのシュートを匂わせながら鋭く腰を回転させ、相手ディフェンダーの股を抜