「NHKから契約に関する案内が届いていないのであれば、そのままにしていても問題ないのではないか」と考える人もいるかもしれません。 また、「スマホを持っているだけで受信料の支払い義務が生じる」といった話を耳にしたことがあり、実際のルールがよく分からないという人もいるでしょう。実は、NHK受信料には誤解されやすいポイントがいくつかあります。 この記事では、契約義務の有無や未契約時のリスクに