米歌手オリバー・ツリーが死亡したとの報道が出た。6月14日（現地時間）、複数の海外メディアは、ブラジル・リオデジャネイロ西部の上空でヘリコプター2機が空中衝突し、墜落する事故が発生したと報じた。【写真】超有名アイドルの身内が死去この事故により、2機に搭乗していた計6人全員が死亡したと伝えられている。現地消防当局によると、ヘリコプターのうち1機は自動車販売店の駐車場に墜落し、衝突直後に火災が発生したものの