毛づくろいを始めた猫と子猫。どうやら２匹の利き手は真逆なようで…？２匹がとった驚きの行動が尊いと反響を呼んでいます。 注目を浴びている投稿は記事執筆時点で17.2万回も表示され、1.2万いいねを記録。「面白い！」「ニャンコにも利き手は有るんですよね♪」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：毛づくろいをし始めた先輩猫と子猫→おててに注目すると…予想外の『尊い光景』】 右利きと左利き