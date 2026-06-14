5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※崎=たつさき）が、14日放送の日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ！』（毎週日曜後7：58）に出演。2024年に行われた同番組のオーディション映像が公開され、話題を呼んでいる。【写真】ついに…！お祭り男の法被を着たM!LK塩崎太智この日の放送では「世界で一番盛り上がるのは何祭り？ in カナダ」を放送。お祭り男・宮川大輔の「大食い部門の2代目」を見つけるべく、カナ