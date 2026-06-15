コーラスグループ・純烈の後上翔太（39）と元AKB48の横山由依（33）が15日、自身のSNSで第1子を妊娠したことを発表した。この吉報に芸能界からも祝福の声が寄せられている。【撮り下ろし2ショット多数】後上翔太＆横山由依が見つめ合い…『新婚さんいらっしゃい！』トークの姿も2人は文章で「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしていま