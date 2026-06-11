無塩・無糖の食生活を続けると身体にどんな変化が起こるか。塩や砂糖をとらない生活を25年続けている医師の中尾正一郎さんは「同年代の70代の友人と会うと、『夜1、2回はトイレで起きる』と皆が口を揃えて言うが、私は夜中にトイレで起きることなく、朝までぐっすり眠れる。特に異常が認められない夜間頻尿に悩んでいる場合は、『無塩』食が解決策となる」という――。※本稿は、中尾正一郎『減塩より実は簡単！ 週末「無塩・無糖