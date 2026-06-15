イランとアメリカの間で和平合意が成立したと仲介国のパキスタンが発表しました。覚書への調印式は19日に開かれるとしています。【映像】パキスタン政府、米イランの和平合意の成立を発表パキスタンのシャリフ首相は15日、「イランとアメリカの間で和平合意が成立したことを発表でき、嬉しく思う」とSNSに投稿しました。両国が、レバノンを含むすべての戦線で即時かつ恒久的な軍事作戦の停止を宣言したとしています。覚書の