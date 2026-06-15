◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ―日本（１４日、ダラス競技場）ＮＨＫの中継解説を務める元日本代表ＭＦ本田圭佑が、オランダについての豆知識を披露した。オランダは平均身長１８７センチと高く、本田が「なんすかコイツ」と警戒選手に挙げたハクポは１９３センチの高さを誇る。日本は高さで劣るだけに「セットプレーは要注意」とした上で「オランダはとにかくデカい。トイレの便器も高い」と、オランダＶＶ