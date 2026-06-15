◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。MF久保建英が左膝を痛め、そのまま交代するアクシデントがあった。後半26分頃、ボールを持った久保にDFドゥムフリスが激しくチャージ。ドゥムフリスの足が久保の膝に入ったように見え、久保は苦悶の表情を浮かべながらピッチに倒れ込んだ。久保はピッ