「多少のストレスはある」メキシコ・モンテレイの事前合宿地で地元メディアにスペイン語でこう話したのは、久保建英だ。日本のエースに一体何が……。今回の日本代表は、メンバー26人中23人が海外組と、“史上最強”と称される。チームを率いるのは森保一監督だ。「監督は2018年に就任して以来、5月31日のアイスランド戦まで72勝を挙げ、勝率は69.9％。前回のカタールW杯ではドイツやスペインを撃破。昨年10月はブラジル、今年