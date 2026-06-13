女優でタレントのあのが6月12日にXを更新し、放送中のテレビドラマ『わたしの相殺日記』（テレビ東京系）の告知をおこなった。「あのさんはドラマでは、欲望のまま日々を謳歌する主人公・桜庭萌（さくらば・もえ）を演じています。あのさんにとって、地上波テレビドラマ＾での単独初主演作となります。あのさんは、自身の写真とともに《4話までの完パケ観たのですが本当にどの話も好き…撮り方も面白くてたのしめます!ぜひだらだ