イスラエルによる攻撃で立ち上る煙＝13日、レバノン南部ナバティエ（ロイター＝共同）【カイロ共同】イスラエル軍は13日、過去24時間にレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラの拠点70カ所以上を攻撃したと発表した。ヒズボラがイスラエルを攻撃するための施設などが含まれると主張した。イスラエル軍は、ヒズボラとの交戦を続けている。レバノン保健省によると、3月2日の交戦再開後のレバノン側死者は3700人以上。負傷者は1万1千