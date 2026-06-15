小泉進次郎防衛大臣は１５日、Ｘを更新。オランダ大使館からの招きで、サッカーワールドカップの日本対オランダ戦をオランダの国防大臣らとともに観戦した様子をアップした。オランダ大使館の公式Ｘは「ＦＩＦＡワールドカップのグループＦで日本対オランダがキックオフしました！日本にあるオランダ大使館では、オランダ国防大臣と日本の防衛大臣小泉進次郎を熱烈に歓迎します！日本チームとオランダチームの両方を応援します