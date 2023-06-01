Snow Manの宮舘涼太が、24日発売の『anan2501号』（マガジンハウス）の表紙を飾る。黒豹のような俊敏さで、たくましい肩としなやかな二の腕で“舘様ボディ”を披露する。【写真】宮舘に似てる？本木雅弘が「似てる」と評した衝撃の“魚”（写真下部）宮舘が同誌の表紙に登場するのは3度目。今回は「SUPER STAR RESPECT」をテーマに、伝説のポップ・アイコン、史上最強のアクション俳優、世界的時代劇スターと姿を変え、時代を