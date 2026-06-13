「レコード大賞を始めとしたさまざまな音楽賞は、“今年はM!LKが総ナメにするんじゃないか”と業界ですでに噂になっています」こう話すのは音楽関係者。5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが飛ぶ鳥を落とす勢いの人気になっている。2014年に結成されたM!LK。メンバー編成を経て現在は佐野勇斗（28）、吉田仁人（26）、塩崎太智（25）、山中柔太朗（24）、曽野舜太（24）の5人組で活動している。「『好きすぎて滅！』や『イイじゃん