1次リーグF組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突した。NHKの地上波中継の解説に元日本代表の本田圭佑が登場。後半5分にオランダに先制されると、何度もファウルをアピールした。強豪オランダとの1次リーグF組初戦。前半は0-0で折り返し、スコアが動いたのは後半5分だった。オランダのガクポが左サイドで獲得したフリーキック。これは日本