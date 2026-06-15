15日、JRAは定例会見を開いた。近年、SNSなどで騎手、調教師を含めた関係者に対する誹謗中傷や、事実に基づかない悪質な投稿が増えており、JRAの公式サイトでは4月22日に「誹謗中傷や脅迫行為に対する厳正な対処を行う」との発表がされており、具体的には警察への通報や法的措置を取ることが書かれている。近年はスポーツ界をはじめ、誹謗中傷によるさまざまな取り組みが行われている。JRAは今回の発表が悪質な誹謗中傷や脅迫