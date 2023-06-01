先日、COMPUTEXの取材で台湾・台北へ行ってきました。台湾旅行のトピックといえば、4月末からPayPayが「海外支払いモード」に対応したこと。現地でTWQRのロゴがあれば、日本と同じようにPayPayで支払えるというわけです。 PayPayの「海外支払いモード」が台湾でも使えるようになった 現地に到着してPayPayを起動すると、初回の注意メニューが表示されたのち、台湾ドル表記の「海外支払いモード