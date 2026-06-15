JR東海リテイリング・プラスは、「まる子とコジコジコラボキャンペーン」を6月9日から7月6日まで開催する。「ちびまる子ちゃん」と「コジコジ」の描き下ろしイラストを使い、コラボ駅弁と食品、オリジナルグッズなど計18品を展開する。サントリーの飲料（酒類を除く）を2本同時購入すると、オリジナル缶バッジ1個が付く。「コジコジ駅弁」はパッケージ、箸袋、お品書きをキャンペーン仕様とし、A6サイズのクリアファイル5種から1枚