【FIFAワールドカップ2026】オランダ代表 2−2 日本代表（日本時間6月15日／ダラス・スタジアム）【映像】股を抜いた「神シュート」（実際の様子）日本代表のMF中村敬斗が、圧巻のシュート技術で同点ゴールを挙げた。今大会の日本初ゴールとなる一撃に、ファンが熱狂している。日本代表は6月15日、FIFAワールドカップ2026グループF第1節でオランダ代表と対戦。2度のビハインドを追う展開となったが、57分に中村、88分にMF鎌田