皇族数確保策をめぐる「立法府の総意」が10日、与野党の全体会議で取りまとめられた。皇室史に詳しい島田裕巳さんは「見落としてならないのは、ここまでの議論において血統による皇位継承だけが問題にされ、肝心な点についてはまったく議論されていないことだ」という――。■「了とする」が示す取りまとめの強引さ皇室の将来を左右する議論が、一つの節目を迎えた。6月10日、皇族数確保策をめぐる「立法府の総意」が取りまとめら