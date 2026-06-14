【ロンドン共同】英政府は14日、ロシアが制裁逃れに利用している「影の船団」の石油タンカー1隻を英軍が同日早朝に拿捕したと発表した。英国主導による初の取り締まりで、タンカーは英仏海峡を通過しようとしていた。英BBC放送によると、タンカーは5日にロシア北西部サンクトペテルブルク西方のウスチルガ港を出発し、13日に英仏海峡に入った。英国は2025年7月にこのタンカーを制裁対象に指定したが、船名や船籍を変更していた