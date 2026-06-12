物価高が続く中、低価格を最大の売りにした新たなスーパーがオープンしました。12日、埼玉・深谷市にオープンしたのはその名も、「劇安ワンダーランド ココトク！」です。こちらのスーパーでは、おにぎりは税抜きで1つ97円。国産豚肉も100グラム97円。高値が続く卵も1パック97円です。家族で訪れた客：卵を狙ってきました。いつも200円後半だけど今日は97円なので。こんなに今の時代で安いんだとびっくりしてます。この家族のもう1