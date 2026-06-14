【モデルプレス＝2026/06/14】BTSは、12日と13日に韓国・釜山のアジアド主競技場で『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN』を開催し、約11万人を動員した。【写真】BTSメンバー、来日時の路上オフショット公開◆「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN」この公演はGlobal Superfan Platform「Weverse」を通じたオンラインストリーミングも実施され191の国と地域の視聴者が参加した。BTSのデビュー日である6月13日には、世界中の映