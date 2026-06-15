幻冬舎編集者の箕輪厚介氏が１５日、自身のＸを更新。代表選考をめぐり、たびたび言及してきたサッカー日本代表の森保一監督に謝罪した。日本代表はこの日早朝に行われた強豪オランダとの一戦を２―２で引き分けた。先制される流れでも最後まで諦めず、ＭＦ鎌田大地のゴールで勝ち点１をモノにした。Ｘでは「よく追いついた」がトレンドワードになるなど、日本代表の健闘を称える声が多い。サッカー好きで知られる箕輪氏は現